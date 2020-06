Landespolizeidirektion

LPD-EF: Thüringenweite Hygienespaziergänge am 06.06.2020

Erfurt (ots)

Auch am Samstag fanden thüringenweit wieder sogenannte Hygienespaziergänge statt. Im Vergleich zu den Vorwochen konnte allerdings ein Rücklauf der Teilnehmerzahlen verzeichnet werden. Die meisten Personen nahmen hierbei in Erfurt (ca. 130) und in Saalfeld (ca. 100) teil. Insgesamt verliefen die Versammlungen friedlich und störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell