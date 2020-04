Landespolizeidirektion

LPD-EF: Erfolg! Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Am 10.03.2020 gab die Landespolizeidirektion eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Ziel der Identifizierung zweier Täter bekannt. Zwei männliche Personen hatten am Abend des 24. Januar 2020 in einem Supermarkt in Rudolstadt/Schwarza den Ladendieb getreten und geschlagen, sodass sie mit dem Beutegut flüchten konnten. Aufgrund der zahlreichen, meist via Facebook, eingegangenen Hinweise, gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld die Täter zweifelsfrei zu identifizieren. Die beiden 19- und 20-Jährigen stammen aus dem Bereich Bad Lobenstein und müssen sich nun aufgrund des Räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten. Vielen Dank an alle Hinweisgeber!

