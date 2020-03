Landespolizeidirektion

LPD-EF: Unachtsamer Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf der A4 - Polizeibeamter schwer verletzt

Am Nachmittag des 29.03.2020 unterstützen Beamte der Autobahnpolizei einen Fahrzeugführer, dessen Pkw auf der rechten Fahrbahn eine Panne hatte. Ein 54-jähriger slowakischer Sattelzugfahrer übersah den Funkstreifenwagen, der die Gefahrenstelle absicherte und kollidierte frontal mit diesem. Dadurch wurde ein 53-jähriger Autobahnpolizist schwer verletzt. Für die Bergung musste die Autobahn in Fahrrichtung Dresden gesperrt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 40.000 Euro.

