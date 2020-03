Landespolizeidirektion

LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am 24. Januar 2020 kam es in den Abendstunden in einem Einkaufsmarkt in Rudolstadt zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach einer Diebstahlshandlung wollte der Ladendetektiv die Personalien der Männer feststellen. Dabei trat eine Person den Detektiv und als dieser den Angreifer unter Kontrolle bringen wollte, kam der zweite hinzu und schlug dem Detektiv ins Gesicht.

Dadurch konnte sich die erste Person losreißen und beide Tatverdächtige flüchteten mit dem Beutegut aus dem Markt.

Beschreibung 1. Person:

- 18-25 Jahre, ca. 175cm, schlanke Gestalt - bekleidet mit schwarzer Wollmütze, schwarzer Lederjacke, weißem Oberteil, blauer Jeans und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle

Beschreibung 2. Person:

- 18-25 Jahre, ca. 185cm, rasierte dunkelblonde bis braune Haare, sehr schlanke Gestalt - bekleidet mit roter Winterjacke mit Fellkragenkapuze, hellem Oberteil mit bunten Aufdruck, schwarzer Hose und schwarzen Turnschuhen

Wer kennt die Personen bzw. kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Mitteilungen bitte an die Kriminalpolizei in Rudolstadt 03672 417-1464.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671-561503

E-Mail: lpislfpresse@polizei-thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell