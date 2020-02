Landespolizeidirektion

LPD-EF: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Wölfis (ots)

Am Samstag, den 22.02.2020, brach gegen 06:15 aus bisher unbekannter Ursache ein Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus aus. Das Haus befindet sich in der Ortslage Wölfis im Landkreis Gotha. Die Kräfte der Feuerwehr stellten im Rahmen ihrer Löscharbeiten mehrere Brandausbruchsstellen fest, wodurch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.

