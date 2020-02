Landespolizeidirektion

LPD-EF: Gedenkveranstaltung in Thüringen für Opfer von Hanau

Erfurt (ots)

Als Reaktion auf die Ereignisse des gestrigen Abends in Hanau (Hessen), fanden am heutigen Tag in mehreren Thüringer Kommunen Gedenkveranstaltungen für die Opfer und deren Angehörigen statt. Die Veranstaltungen wurden durch Polizeikräfte geschützt und verliefen störungsfrei. Schwerpunkt bildeten dabei die Veranstaltungen in den Städten Erfurt und Jena mit jeweils bis zu 300 Teilnehmenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell