Landespolizeidirektion

LPD-EF: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Arnstadt (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in den Nachmittagsstunden ein leerstehendes Gebäude im Mühlweg in Arnstadt in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fenster und Türen zu schließen.

