LPD-EF: Vermisster Demenzkranker

Gräfinau-Angstedt, Ilmkreis (ots)

Am heutigen Tag, seit etwa 15.00 Uhr konnten die Mitarbeiter des Seniorenwohnheim den 77-jährigen Peter Hornschuh nicht finden. Herr Hornschuh wohnt im Seniorenheim "Am Wolfsberg" im Mittelweg in Gräfinau-Angstedt. Er wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,70 m - untersetzte Figur, etwa 80 kg - grau melierte Haare - Vollbart

Er trägt eine grau-bräunliche Jacke und ist Brillenträger. Herr Hornschuh ist auf Medikamente angewiesen, infolge dessen kann sich eine gesundheitliche Notsituation für ihn ergeben.

Bitte teilen Sie Informationen zum Aufenthalt oder wenn Sie Angaben zum Vermissten machen können, der örtlichen zuständigen Dienststelle oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.

Die örtlich zuständige Dienststelle ist: Polizeiinspektion Arnstadt/Ilmenau 98693 Ilmenau, Amtsstraße 1 Telefon: 03677 / 6010 E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

