Landespolizeidirektion

LPD-EF: Versammlungen infolge der Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen

Erfurt (ots)

Als Reaktion auf die Wahl des neuen Thüringer Ministerpräsidenten kommt es zu spontanen Versammlungen in verschiedenen Städten im Freistaat. Unter anderem in Erfurt, Weimar, Jena, aber auch in Gotha und Ilmenau versammeln sich derzeit Menschen. In der Landeshauptstadt demonstrieren derzeit circa 1000 Teilnehmer vor der Staatskanzlei. Im Bereich des Jenaer Holzmarktes versammeln sich aktuell etwa 2000 Bürger. In Weimar versammelten sich bereits am Nachmittag etwa 200 Menschen. Bisher gab es aus polizeilicher Sicht keine Vorkommnisse.

