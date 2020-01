Landespolizeidirektion

LPD-EF: Schulbusunfall in Berka vor dem Hainich

Eisenach (ots)

In den Morgenstunden des heutigen Tages (23.01.2020, gg. 07:30 Uhr) ereignete sich in Berka vor dem Hainich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses. Der Unfallort befindet sich aus Richtung Berteroda kommend vor dem Ortseingang Berka auf der Landstraße L2113. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der, zu diesem Zeitpunkt mit 22 Kindern besetzte, Schulbus von der Fahrbahn ab. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlitten dabei zwei Kinder tödliche Verletzungen, fünf Kinder wurden schwer und 15 weitere Kinder wurden leicht verletzt. Die Verkehrsunfallaufnahme sowie Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit keine weiteren Angaben zu den Opfern und dem Unfallhergang geben können, mit dem Voranschreiten der Ermittlungen werden wir diese Meldung im Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ergänzen.

