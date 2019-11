Landespolizeidirektion

LPD-EF: Geldausgabeautomatensprengung in Neudietendorf (Landkreis Gotha)

Neudietendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.11.2019 sprengten unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten einer Sparkassenfiliale in Neudietendorf (Landkreis Gotha). Aktuell wird nach einer dunklen Limousine gefahndet, die als Fluchtfahrzeug in Frage kommt. Das Gebäude, in welchem sich der Geldausgabeautomat befindet, wurde durch die Wucht der Detonation beschädigt und vorsorglich geräumt. Zur Höhe des Sach- und Beuteschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Wer kann sachdienliche Angaben zum vorliegendem Sachverhalt machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst der LPI Gotha unter der Telefonnummer 03621-780 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell