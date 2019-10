Landespolizeidirektion

LPD-EF: Wohnungsbrand mit einer getöteten Person

Gera, Felsenstraße (ots)

Am Sonntag, 20.10.2019, gegen 19:50 Uhr, kam es aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die gehbehinderte Wohnungsinhaberin (deutsch/weiblich/65) konnte durch die Kameraden der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Vorübergehend mussten die Hausbewohner ihre Wohnungen verlassen. Nach Abschluss der Löscharbeiten kehrten sie zurück. Angaben zur Höhe des Sachschadens sowie zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera zur Brandursache dauern an.

