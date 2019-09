Landespolizeidirektion

LPD-EF: Kein Lkw-Fahrverbot am neuen Feiertag

Erfurt (ots)

Am kommenden Freitag müssen Feiertagsausflügler mit normalem Lkw-Verkehr auf Thüringens Straßen rechnen. Der in diesem Jahr durch die Thüringer Landesregierung neu eingeführte gesetzliche Feiertag am 20. September (Weltkindertag) fällt nicht unter die Regelung des § 30 der StVO (Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbot). Als Feiertage gelten nur die in dieser Rechtsvorschrift ausdrücklich aufgeführten Tage.

Thüringen hat keine Änderung der StVO zur Aufnahme des Weltkindertages am 20. September als Feiertag beantragt. Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t können somit am 20. September geführt werden.

