Landespolizeidirektion

LPD-EF: Ausschreitungen zwischen Gästefans und Polizei beim Spiel FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo

Erfurt (ots)

Eine halbe Stunde vor Anpfiff der Partie FC Rot-Weiß Erfurt - Berliner FC Dynamo durchbrachen ca. 30 Anhänger der Berliner Mannschaft die Einlassstelle des Gästeblocks und stürmten in den Innenbereich. Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Störenfriede daraufhin in Gewahrsam. Hierbei kam es gegenüber den eingesetzten Beamten zu Widerstands- und Körperverletzungshandlungen, was den Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt, Reizgas und Schlagstock nach sich zog. Bei der Feststellung der Identität der Personen wurde festgestellt, dass keiner der "Blockstürmer" ein Ticket für das Spiel bei sich hatte.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieben diese BFC-Fans bis Spielende im Polizeigewahrsam. Nach Abpfiff durften sie die Rückreise nach Berlin antreten. Sie erwartet nun Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Bei den Ausschreitungen erlitten sechs Polizeibeamte leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell