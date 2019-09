Landespolizeidirektion

LPD-EF: Mit dem E-Scooter hinter schwedische Gardinen

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 15.09.2019, gegen 04:30 Uhr, beabsichtigte eine Streife des ID Erfurt-Süd einen E-Scooter-Fahrer auf dem Wenigemarkt einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Erst eine harsche Ansprache führte dazu, dass der 35jährige Erfurter anhielt. Die Beamten erkannten schnell den Grund für seine Weigerung, da er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Unvermittelt begann der Mann, sein aus der Hosentasche gezogenes Crystal Meth auf der Straße zu verteilen. Da er den Anweisungen der Beamten keine Folge leisten wollte oder konnte, mussten die Beamten zu körperlichen Zwangsmaßnahmen greifen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei ihm weitere Drogen aufgefunden. Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft bestätigten Wohungsnachschau staunten die Kollegen nicht schlecht. In mehreren Verstecken fanden die Beamten nicht unerhebliche Mengen an Drogen. Bilanz der Maßnahme: über 2,5 kg Marihuana und Haschisch, etwa 1,5 kg psychoaktive Substanzen, sowie mehr als 750 Tabletten. Der Tatverdächtige wurde vorläufige festgenommen und verbleibt bis zur Haftrichtervorführung im Gewahrsam der Polizei.

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell