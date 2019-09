Landespolizeidirektion

LPD-EF: "Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" Bilanz

Erfurt (ots)

Ein positives Ergebnis des Kontrolltages der Verkehrssicherheitsaktion bilanziert die Thüringer Polizei. Schwerwiegende Sachverhalte waren nicht zu verzeichnen, die festgestellten Verstöße belegen jedoch die Sinnhaftigkeit der Kontrollen und deren Wert im Hinblick auf die Sicherheit auf Thüringens Straßen.

An fünf Kontrollstellen (BAB 38, PWC Kesselberg, RF Göttingen; BAB 4, PWC Drei Gleichen, RF Dresden; BAB 71, Zubringer Arnstadt-Nord, An der Bachschleife; B 281, OL Pößneck, PP Landesgartenschau; B 87, OL Oberroßla, Leipziger Straße, ehem. Tankstelle) kontrollierten rund 70 Einsatzkräfte von Polizei, BAG und Zoll insgesamt 489 Fahrzeuge. Davon waren 138 in Deutschland zugelassen und 77 in anderen Staaten.

Es wurden 325 Verstöße registriert, davon 112 Geschwindigkeitsverstöße, 14 Verstöße wegen mangelnde Ladungssicherung, 52 Verstöße gegen entsprechende Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) und 66 Verstöße wegen Unterschreitung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes. 12 Fahrzeugführer haben ein Fahrverbot zu erwarten und in 11 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

