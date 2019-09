Landespolizeidirektion

LPD-EF: Polizeihubschrauberstaffel findet vermissten 89-Jährigen

Zeulenroda-Triebes (ots)

In der Nacht vom Samstag, dem 31.08. zum Sonntag, dem 01.09.2019 suchten alle verfügbaren Polizeikräfte, sowie ein Fährtenhund der Polzei nach einem an Demenz erkrankten 89-Jährigen. Kurz nach 00.00 Uhr meldete die Hubschrauberbesatzung eine Person am Rand des nahegelegenen Waldstückes. Die Einsatzkräfte eilten umgehend zur angegebenen Stelle und fanden den Vermissten augenscheinlich unverletzt. Die medizinische Versorgung des Mannes übernahmen anschließend über die Rettungsleitstelle Gera verständigte Rettungssanitäter. Kurze Zeit später konnte der 89-Jährige unverletzt zu seinen Angehörigen zurückkehren.

