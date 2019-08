LPD-EF: Einladung Medienvertreter - Beförderungstermin in Erfurt

Landespolizeidirektion

Einladung Medienvertreter - Beförderungstermin in Erfurt

Ende Augst 2019 werden landesweit Beförderungen in der Thüringer Polizei durchgeführt.

Am 29. August 2019, um 13:00 Uhr, findet in der Universität Erfurt, Hörsaal 1, Nordhäuser Straße 63, die Beförderungsveranstaltung für die Erfurter Behörden statt:

- Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der Landeslisten und der LPD als Dienststelle, - Beamtinnen und Beamte des nichttechnischen Verwaltungsdienstes sowie des technischen Dienstes im Geschäftsbereich der LPD, - Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der Landespolizeiinspektion Erfurt - Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen

Die Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Ablaufplan

Einnahme der Plätze Musikstück (Polizeimusikkorps) Begrüßung durch den Präsidenten der Landespolizeidirektion Rede des Ministers für Inneres und Kommunales Grußworte der Personalräte Musikstück (Polizeimusikkorps) Übergabe der Urkunden Musikstück (Polizeimusikkorps) Gruppenfoto Zeit für Gespräche bei Kaffee und Kuchen

Der kostenfreie, öffentliche Parkplatz "An der Parkharfe" ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen darauf hingewiesen, dass zur Veranstaltung Fotoaufnahmen und ggf. Videoaufnahmen der anwesenden Personen gefertigt werden, welche für interne und externe Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden und dass über die Veranstaltung berichtet wird. Im Anschluss an die Beförderung werden unsere Fotografen ein Gruppenfoto aller beförderten Kolleginnen und Kollegen anfertigen. Danach ist Zeit für gemeinsame Gespräche bei Kaffee und Kuchen, welche durch die Bereitschaftspolizei (TEE) angeboten werden. In der Mensa der Universität kann bei Bedarf ab 11:00 Uhr auf eigene Kosten ein Mittagessen eingenommen werden (auf den Menüpreis wird ein Gästeaufschlag in Höhe von 3,30 Euro erhoben). Der Speiseplan ist auf www.stw-thueringen.de eingestellt.

