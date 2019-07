Landespolizeidirektion

LPD-EF: 75-Jähriger verstirbt nach Autounfall

Weimar (ots)

Am 24.07.2019 gegen 18.30 Uhr ereignete sich in der Herrengasse in Weimar ein Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrer eines Pkw, Mercedes Benz, verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Hauswand. Dabei verletzte er sich derart, dass trotz umgehender Hilfe durch herbeieilende Ersthelfer, die sofort Reanimationsmaßnahmen vornahmen, ein hinzugerufener Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

