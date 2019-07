Landespolizeidirektion

LPD-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 71

Leubingen, Landkreis Sömmerda (ots)

Am Sonntag, 14.07.2019, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 71, Fahrtrichtung Sangerhausen, in Höhe der Ortslage Leubingen, ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren Motorrädern. Zwei Motorräder kollidierten innerhalb eines Verbandes, bestehend aus sieben Krädern, miteinander. Durch den Unfall wurden die zwei Kradfahrer (deutsch/männlich/69 und 71) schwer verletzt. Für die Dauer der medizinische Versorgung, unter Einsatz eines Rettungshubschraubers, musste die Richtungsfahrbahn für eine Stunde gesperrt werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell