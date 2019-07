Landespolizeidirektion

LPD-EF: Polizeieinsatz Themar - Informationen für die Vertreter der Medien

Erfurt (ots)

Am kommenden Wochenende finden in Themar mehrere angemeldete Versammlungen statt. Die Landespolizeidirektion führt aus diesem Anlass einen umfangreichen Einsatz durch und veröffentlicht folgende Informationen für die Vertreter der Medien. Im Einsatz werden Beamte der Thüringer Landespolizei und der Bereitschaftspolizei Thüringen von Einsatzkräften aus Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützt. Gemäß der Meldung des Veranstalters werden zu den Versammlungen des rechten Spektrums am Freitag ca. 400 Teilnehmer und am Samstag 800 - 1200 Teilnehmer erwartet. Seitens des "Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra" wird mit demonstrativen Aktionen und friedlichem Protest gerechnet.

Für den Zeitraum von Freitag, 5. Juli, 08:00 Uhr bis Sonntag, 7. Juli, 18:00 Uhr besteht eine Vollsperrung der Bundesstraße 89. Diese erstreckt sich vom Abzweig Torwiesenweg in Themar bis zum Abzweig Kloster Veßra. Es sind Umleitungen ausgeschildert. Die Vertreter der Medien werden gebeten, sich mittels Presseausweis zu legitimieren. An Stellen, an denen aus Sicherheitsgründen eine polizeiliche Begleitung angeboten wird, werden bei Bedarf so schnell wie möglich Pressesprecher der Polizei oder Begleitkräfte verfügbar sein. Es wird um Verständnis gebeten, wenn es hierbei einsatzbedingt zu kurzen Verzögerungen kommen kann. Ebenso werden die Vertreter der Medien gebeten, nur zugelassenen Parkraum oder die Möglichkeiten im Bereich Mauerstraße 9 (ehem. Gebäude der VG) zu nutzen. Eine Anfahrt zum Einsatzraum - auch zum Transport von Technik o. ä. - kann ausdrücklich nicht ermöglicht werden.

Im unmittelbaren Einsatzraum wird als zentraler Anlaufpunkt das "Pressemobil" der Landespolizeidirektion erkennbar sein. Dort stehen Pressesprecher der Polizei für Anfragen zur Verfügung und sind unter der Telefonnummer 0173 / 39 78 628 erreichbar.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Pressestelle

Telefon: 0361 662 3025

E-Mail: pressestelle.lpd@polizei-thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell