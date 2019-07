Landespolizeidirektion

LPD-EF: Polizeieinsatz Themar - Informationen für die Einwohner der Stadt

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am kommenden Wochenende finden in Themar mehrere angemeldete Versammlungen statt. Die Landespolizeidirektion führt aus diesem Anlass einen umfangreichen Einsatz durch und veröffentlicht folgende Informationen für die Einwohner der Stadt. Für den Zeitraum von Freitag, 5. Juli, 08:00 Uhr bis Sonntag, 7. Juli, 18:00 Uhr besteht eine Vollsperrung der Bundesstraße 89. Diese erstreckt sich vom Abzweig Torwiesenweg in Themar bis zum Abzweig Kloster Veßra. Es sind Umleitungen ausgeschildert. Aus Richtung Meiningen in Richtung Hildburghausen über Maisfeld - Oberstadt - Grub - Eichenberg - Bischofrod - Ahlstädt - Gethles - Rappelsdorf - Kloster Veßra. Die Umleitung der Gegenrichtung führt über Beinerstadt - Trostadt - Reurieth - Siegritz. Die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen der Polizei werden am bevorstehenden Wochenende auch für die Einwohner und Gäste der Stadt unvermeidbare Beeinträchtigungen mit sich bringen. Eine jederzeitige Erreichbarkeit einzelner Wohnanschriften oder Ziele mit Fahrzeugen kann ausdrücklich nicht gewährleistet werden. Die Einwohner und Gäste der Stadt werden gebeten, die im Einsatzzeitraum im Stadtgebiet eingerichteten Halteverbotszonen unbedingt zu beachten. Insbesondere die Fahrzeuge von Gästen und Besuchern sollten bevorzugt auf privaten Grundstücken abgestellt werden. Ebenso wird Einwohnern der Stadt empfohlen, Personaldokumente mit Meldeadressen mitzuführen, um den eingesetzten Beamten Prüfungen und anwohnerfreundliche Entscheidungen zu erleichtern.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Pressestelle

Telefon: 0361 662 3025

E-Mail: pressestelle.lpd@polizei-thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell