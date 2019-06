Landespolizeidirektion

LPD-EF: Brand eines Vereinsgebäudes

Gera (ots)

Am 22.06.2019 geriet das Vereinsgebäude des SSV 1938 Großenstein aus bisher unbekannter Ursache gegen 02.20 Uhr in Brand. Hierbei wurde der Dachstuhl erheblich beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365/ 8290 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

