Landespolizeidirektion

LPD-EF: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Erfurt (ots)

Am Donnerstag, 30. Mai 2019, gegen 10.20 Uhr, kam es auf der BAB 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Nord und Sömmerda-Süd zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der Unfall ereignete sich am Ende eines Staus, der sich wegen eines brennenden Pkw gebildet hatte. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 52-jährige Fahrerin (deutsch) Opel-Fahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend ermittelt. Sowohl die genaue Unfallursache als auch die Ermittlungen zur Ursache des vorherigen Pkw-Brandes dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell