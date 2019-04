Landespolizeidirektion

LPD-EF: Anfahrtsempfehlungen für die Stadt Erfurt zum 1. Mai 2019

Erfurt (ots)

Anlässlich des bevorstehenden Maifeiertages bereitet die Landespolizeidirektion einen landesweiten Polizeieinsatz vor und gibt folgende Anfahrtsempfehlungen für Besucher und Gäste sowie Versammlungs- und Veranstaltungsteilnehmer.

- Aus Richtung Arnstadt bzw. A4: Bitte die Abfahrt Erfurt Ost nutzen. - Mit dem Auto anreisende Veranstaltungsteilnehmer (Fest der Vielen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße) sollten ebenfalls über Erfurt Ost anfahren und die Parkplätze am Thüringer Einkaufscenter TEC nutzen. Von dort aus gelangen Sie zu Fuß über die Häßlerstraße zum Veranstaltungsort, der Laufweg beträgt rund 2 km. Alternative: P&R Parkplätze und Straßenbahnverbindung in die Stadt. - In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes in der J.-S.-Bach-Straße sind keine öffentlichen Parkplätze verfügbar (Thüringenhalle und Parkhaus am Stadion sind während der Veranstaltungen gesperrt, bzw. können nicht genutzt werden). - Der Bereich im Erfurter Süden rund um die Arnstädter Straße wird während der Veranstaltungen komplett gesperrt. Betroffen sind auch angrenzend Straßen. - Die Johann-Sebastian-Bach-Straße und die Werner-Seelenbinder-Straße sind über längere Zeiträume gesperrt. Die Schillerstraße ist auf beiden Seiten der Arnstädter Straße zeitweise gesperrt. - Autofahrer aus dem Norden der Stadt, die über die B4 bzw. über die B7 über das Binderslebener Knie oder über die Gothaer Straße in die Stadt fahren, sollten den Ring im Norden (Blumenstraße in Richtung Stauffenbergallee) nutzen und nicht in die A.-Hess-Straße fahren. - Der öffentliche Nahverkehr ist auch von den Veranstaltungen betroffen, einige Buslinien werden umgeleitet (z.B. Arnstadt-Erfurt), der Straßenbahnverkehr in Richtung Thüringenhalle und Steiger wird während der Aufzüge und Veranstaltungen eingestellt.

