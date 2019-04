Landespolizeidirektion

LPD-EF: Geisterfahrer im Rennsteigtunnel

Zeugenaufruf der Polizei

Autobahn A71, Richtung schweinfurt (ots)

Am 28.04.2019 gegen 05:15 Uhr wendete ein Pkw-Fahrer im Tunnel und fuhr entgegen der Fahrtrichtung. Dem jungen Mann, der einen Ford Focus führte, kamen mehrere Fahrzeuge entgegen. Ein Unfall blieb glücklicherweise aus. Ein Mitarbeiter der Tunnelüberwachung sprach den Fahrzeugführer über Lautsprecher an. Nach einigen Kilometern Geisterfahrt im Tunnel wendete der Mann erneut. Am Ausgang des Tunnels erwarteten Polizeibeamte den Geisterfahrer. Den 28-Jährigen, der überdies unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, erwarten mehrere Anzeigen. Um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären benötigt die Autobahnpolizei die Hilfe weiterer Zeugen, die den Fahrer im Tunnel gesehen haben.

Bitte melden Sie sich bei der

Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

07629 Schleifreisen, Am Rasthof 5, Telefonnummer: 036601/700.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell