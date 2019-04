Landespolizeidirektion

LPD-EF: Speedmarathon 2019

Erfurt (ots)

Nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen. Aus diesem Grund beteiligt sich die Thüringer Polizei auch in diesem Jahr an der 24-stündigen Verkehrskontrollaktion "Speedmarathon 2019". In Deutschland beteiligen sich neben Thüringen die Bundesländer Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

Am 3. April 2019 startet die Aktion um 0:00 Uhr. Die potentiellen Kontrollstellen in Thüringen sind der beigefügten Liste zu entnehmen. Ebenso wird es für Vertreter der Medien wieder das Angebot geben, an festgelegten Kontrollstellen Kontakt zu den Pressesprechern der Landespolizeiinspektionen/der Autobahnpolizeiinspektion aufzunehmen.

Beim letzten Speedmarathon kontrollierten Thüringer Polizeibeamte an 130 Stellen, in 537 Stunden über 70.000 Fahrzeuge. Im Ergebnis waren 2.427 Geschwindigkeitsverstöße (davon fünf Fahrverbote) und 445 weitere Verkehrsverstöße zu verzeichnen.

Der Speedmarathon ist Teil der TISPOL-Kampagnen für mehr Verkehrssicherheit in Europa, dem im Verlauf des Jahres noch weitere Kontrollen, u. a. zu den Themen "Alcohol & Drugs", "Truck & Bus", folgen werden.

