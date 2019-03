Landespolizeidirektion

LPD-EF: Auf dem Weg zum Dienst: Taschendieb to Go

Erfurt (ots)

Am Dienstag gegen 12:30 Uhr befand sich ein Kollege in der Bahnhofsunterführung und wartete auf die Straßenbahn um zum Dienstort zu fahren. Da er Uniform trug wurde er von einem jungen Mann angesprochen, der beobachtet hatte, wie ein anderer einer älteren Dame bei Einsteigen in einen Bus der Linie 9 unbemerkt das Portmonee aus der Handtasche zog. Als der junge Mann ihn ansprach wandte er sich zur Flucht. Der junge Mann rief daher den als Polizisten erkennbaren Kollegen zu Hilfe. Dieser konnte den 49-jährigen polnischen Staatsbürger festhalten und in der weiteren Folge mit Unterstützung weiterer herbeigerufener Kollegen der Bundespolizei ins Gebäude der Bundespolizei verbringen. Die aus dem Inspektionsdienst Erfurt-Nord herbeigerufenen Kollegen erkannten den Mann, der ihnen wegen weiterer Delikte aus der jüngeren Vergangenheit bekannt war.

Die Geldbörse konnte der Geschädigten aufgrund der enthaltenen Karten zweifelsfrei zugeordnet werden. Die Geldbörse mit über 300 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten konnte der 84-jährigen Geschädigten, die den Diebstahl nicht bemerkt hatte zurückgebracht werden.

Auf Grund der klaren Beweislage wurde die Akte der Staatsanwaltschaft Erfurt vorgelegt, die im Folgenden den Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens bei dem Amtsgericht Erfurt stellte.

In diesem wurde der 49-jährige Pole am Mittwoch zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, da er zudem unter laufender Bewährung aus einer früheren Verurteilung stand. Da die Verurteilung im beschleunigten Verfahren rechtskräftig wurde, wurde er im Anschluss vom Amtsgericht Erfurt zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dem jungen Zeugen wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für die gezeigte Zivilcourage gedankt.

