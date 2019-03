Landespolizeidirektion

LPD-EF: Wohnhausbrand mit einer getöteten Person

Gera, Ortsteil Debschwitz, Thüringen (ots)

Am Montag, den 11.03.2019, gegen 02:00 Uhr, brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Ein Bewohner konnte durch die Rettungskräfte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Die Identität der Person ist derzeit noch nicht bekannt. Des Weiteren wurde eine Frau mit ihrem Kind (35/deutsch/weiblich und 10/deutsch/männlich) aus der dritten Etage gerettet. Es kam eine Drehleiter zum Einsatz. Anschließend erfolgte deren medizinischen Versorgung wegen des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation im Klinikum. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden sowohl das betroffene als auch das Nachbarhaus evakuiert. Davon waren insgesamt acht Personen betroffen. Das Brandgebäude ist unbewohnbar. Die Bewohner des Nachbarhauses konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Angaben zum Sachschaden liegen zurzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell