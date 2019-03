Landespolizeidirektion

LPD-EF: Geflüchteter betrunkener Autofahrer mittels Hubschrauber auf A 73 aufgefunden

Suhl (ots)

Am Morgen des 09.03.2019 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 03.30 Uhr einen verunfallten Pkw Audi auf der BAB 73 Richtung Suhl, welcher im Graben der Ausfahrt Suhl/Zentrum stand. Hiebei waren keine Personen am Fahrzeug. Der Pkw war in einer langgezogenen Rechtskurve der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinaufgefahren. Er überfuhr sodann die dortige Baumbepflanzung und kam zuletzt im Graben zum Stehen. Die eingesetzte Streife stellte fest, dass das Fahrzeug verschlossen, aber der Motor noch lauwarm war. Ein angeforderter Polizeihubschrauber konnte mittels Wärmebildkamera den 38-jährigen deutschen Fahrzeugführer in Nähe der Unfallstelle am Waldrand sitzend feststellen. Nach Zuführung weiterer Polizeikräfte erfolgte dessen Festnahme. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest den Wert von 1,39 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die APS Süd in Zella/Mehlis übernommen.

