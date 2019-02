Landespolizeidirektion

LPD-EF: Falsche Polizeibeamte in Mittelthüringen

Erfurt (ots)

In den Abendstunden kam es im Bereich Erfurt und im Landkreis Gotha erneute zu vermehrten Anrufen an ältere Bürger durch falsche Polizeibe- amte, wobei das Vorhandensein von Wertgegenständen und Sicherungs- modalitäten in der Wohnung der Angerufenen abgefragt wurde.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auf telefonische Nachfragen keine Informationen zu Geldbeständen, dem Vorhandensein von Wertgegenständen, Kontodaten usw. zu geben. Sollte bei einem Anruf der Verdacht eines falschen Polizeibeamten aufkommen, beenden Sie umgehend das Gespräch und verständigen Sie die Polizei.

