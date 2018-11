LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung

Bild des Vermissten Bild-Infos Download

Meiningen (ots) - Seit 27.11.18, 20:20 Uhr wird der 15 jährige Julian Otto aus Fambach vermisst. Der Vermisste wurde letztmalig am 27.11.18 gegen 14:30 Uhr gesehen, als er seine Schule in Trusetal verließ. Derzeit gibt es trotz umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 176 cm groß schlank, dunkelblonde kurze Haare,

Er ist bekleidet mit:

dunkler Tarnfleckhose, dunkelgrauer Jacke weißer Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693-5910, jede andere Dienststelle oder der Polizeinotruf unter der 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

