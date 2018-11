LPD-EF: Weihnachtsmarktbesuch - aber sicher!

Erfurt (ots) - Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtsmarktsaison in Thüringen teilt die Thüringer Polizei mit, dass der Besuch der Thüringer Weihnachtsmärkte unbeschwert und sicher möglich ist. Den Sicherheitsbehörden liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung speziell für Weihnachtsmärkte ableiten lassen könnte. Gleichwohl stehen die Thüringer Weihnachtsmärkte und sonstigen Veranstaltungen mit Weihnachtsbezug im besonderen Fokus der Thüringer Polizei und der Sicherheitsbehörden. Die Thüringer Polizei hat die Sicherheitskonzepte der Thüringer Weihnachtsmärkte mit den jeweiligen Veranstaltern abgestimmt, so dass es aktuell keine Veranlassung gibt, auf den Besuch von Weihnachtsmärkten zu verzichten.

Die Thüringer Polizei warnt jedoch vor Taschendieben, die das Gedränge auf den Weihnachtsmärkten ausnutzen wollen. Im vergangenen Jahr registrierte die Thüringer Polizei auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt weniger als 20 Diebstähle, was mit Sicherheit auch an der ständigen sichtbaren Präsenz der Polizei liegt. Die mobile Polizeiwache ist während der gesamten Zeit des Erfurter Weihnachtsmarktes auch dieses Jahr wieder besetzt, die Beamten werden verstärkt den Weihnachtsmarkt bestreifen.

Noch ein Hinweis an Kraftfahrer zum Genuss von Glühwein: die Thüringer Polizei wird auch in diesem Jahr wieder verstärkt Kontrollen im Umfeld der Weihnachtsmärkte durchführen, also bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel um auch sicher wieder nach Hause zu kommen.

