LPD-EF: Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang bei Aspach, Landkreis Gotha - Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - Auf der L 3007 zwischen Teutleben und Aspach ereignete sich am 11.11.2018 gegen 13.50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrer eines grauen PKW Renault Laguna fuhr aus Teutleben kommend, auf der L3007 in Richtung Aspach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt der Mann aus dem Kreis Gotha so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfall wird durch die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha aufgenommen, die Staatsanwaltschaft Erfurt wurde verständigt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell