LPD-EF: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Suhl (ots) - Am Sonntag, 25.02.2018, gegen 12:20 Uhr, beabsichtigten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl im Suhler Stadtgebiet den Fahrer eines Pkw Chrysler einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem dieser die polizeilichen Haltezeichen missachtete und versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 140 km/h) der Kontrolle zu entziehen, verfolgten die Beamten das Fahrzeug bis nach Zella-Mehlis in die Bahnhofstraße, wo das Fahrzeug schließlich angehalten werden konnte.

Aufgrund der gefährdenden Weise nutzten die Beamten eine günstige Gelegenheit, um das Fluchtfahrzeug zum Halten zu zwingen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich beide Insassen des Fluchtfahrzeuges (m/d/40, 38) sowie ein Polizeibeamter (51) leicht verletzten und kurzzeitig ambulant behandelt werden mussten. Am Funkstreifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR und am Pkw Chrysler in Höhe von etwa 500 EUR.

Die Kontrolle ergab, dass am stillgelegten Fluchtfahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht waren. Dessen Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und räumte ein, unter Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen als gestohlen gemeldeten Kennzeichensatz und Drogenkonsumutensilien. Die Polizei ermittelt nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, Abgabenordnung und Urkundenfälschung.

