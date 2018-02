LPD-EF: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Mühlhausen

Mühlhausen (ots) - Am Freitag 23.02.2018 gegen 21:39 Uhr kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in dem Wohn-und Geschäftshaus in der Wanfrieder Straße 201-203, Ecke Lindenbühl. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu einer starken Brandentwicklung, welche sich auf den Dachstuhl und das Nebengebäude ausbreitete. Im Laufe der Löscharbeiten stürzte der Dachstuhl und teilweise die Fassade zum Lindenbühl ein. Vierzehn Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Sieben Personen erlitten jedoch leichte Rauchgasvergiftungen und wurden medizinisch versorgt. Die Stadt brachte sie in einem Hotel zeitweilig unter. In dem Gebäudekomplex befinden sich Räumlichkeiten eines islamischen Kulturvereins sowie muslimische Gebetsräume, welche infolge der Brandausbreitung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Mitglieder in den Räumlichkeiten. Bisher liegen keine Hinweise vor, dass der Brand im Zusammenhang mit den Räumlichkeiten des Vereins steht. In der Kriminalpolizeistation Mühlhausen wurde am 24.02.2018 eine Arbeitsgruppe, unter Einbeziehung des Kommissariats Staatsschutz, zur Aufklärung der Brandursache gebildet. Aufgrund der bestehenden Einsturzgefahr und auflodernder Glutnester ist eine zeitnahe Brandortuntersuchung nicht möglich. Daher kann gegenwärtig weder eine technische Ursache noch Brandstiftung ausgeschlossen werden. Der Innenminister, Georg Maier, ließ sich noch in der Nacht über den Brand und den Stand der Ermittlungen informieren. Er bat darum, über neue Ermittlungsergebnisse sofort in Kenntnis gesetzt und über den Stand der Ermittlungen regelmäßig auf dem Laufenden gehalten zu werden.

