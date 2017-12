LPD-EF: Vermisste Frau tot aufgefunden

Erfurt (ots) - Die seit dem 22.12.2017 in Alperstedt, Landkreis Sömmerda, als vermisst gemeldete 79-jährige Frau wurde am späten Nachmittag des 25.12.2017 tot aufgefunden. Im Vorfeld führten die Polizei und Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen durch. In diesem Zusammenhang kamen Fährtensuchhunde, der Polizeihubschrauber und Lautsprecherwagen zum Einsatz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Todesumständen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 1020

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell