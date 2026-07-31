Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Die Feuerwehr Voerde rettete Katze aus misslicher Lage

Bild-Infos

Download

Voerde (ots)

Gestern um 20:36 Uhr wurde die Feuerwehr Voerde Einheit Voerde mit dem Einsatzstichwort "Tier in Not" alarmiert. Vorort stellte sich heraus, dass eine Katze in einem gekippten Fenster im 2. Obergeschoss feststeckte.

Mittels vierteiliger Steckleiter konnte die Katze von außen gesichert werden. Währenddessen verschaffte sich die Feuerwehr gewaltfreien Zutritt zur Wohnung, um die Katze behutsam aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Augenscheinlich blieb das Tier unverletzt, wurde noch mit Wasser und Futter versorgt und konnte in der Wohnung verbleiben. Nach 30 Minuten endete der Einsatz für die 15 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell