Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Küchenbrand

Voerde (ots)

Zu einem Küchenbrand wurden am Montagnachmittag, gegen 14:27 Uhr, die Feuerwehreinheiten Voerde und Möllen gerufen. In einem Mehrfamilienhaus, am Buschacker in Voerde, war in einer Küche Essen auf dem Herd in Brand geraten. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte unter Atemschutz in die Wohnung vordringen. Der eingesetzte Trupp beförderte einen brennenden Topf ins Frei und löschte die in Flammen stehende Dunstabzugshaube ab.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr waren die Bewohner der Wohnung, eine Mutter mit drei Kindern, bereits in Sicherheit. Leider ist aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Verrußung die Wohnung derzeit nicht bewohnbar.

Einsatzende für die Feuerwehreinheiten Voerde und Möllen war gegen 15:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell