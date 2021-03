Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Drei Einsätze für die Feuerwehr Voerde

Voerde (ots)

Das Sturmtief Klaus, was am Donnerstagmittag mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Km/h über uns hinweg fegte, führte zu vergleichsweise geringen Schäden. Lediglich drei witterungsbedingte Einsätze mussten von der Voerder Feuerwehr abgearbeitet werden. Um 11:06 wurde die Einheit Friedrichsfeld zu einem umgestürzten Baum an der Mittelstraße gerufen. Gegen 12:07 war dann ein Baum am Weseler Weg Opfer einer Windböe geworden. Hier rückte die Einheit Spellen aus. Mittels Kettensäge wurden die Hindernisse beseitigt. Abschließend wurde gegen 13:45 Uhr von Anwohnern der Von der Mark Straße ein bedrohlich schief stehender Strommast gemeldet. Die Einheit Friedrichsfeld sperrte den Gefahrenbereich ab und verständigte den Netzbetreiber, der kurz darauf an der Einsatzstelle eintraf und den Mast spannungsfrei schaltete.

