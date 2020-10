FW Voerde: Feueralarm in Voerde

Feuerwehr Voerde

Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand am Friesenring in Voerde. Aufgeschreckt durch den Alarm eines Rauchwarnmelders entdeckte ein Bewohner eines Einfamilienhauses am Friesenring einen Brand in der angrenzenden Garage. Sofort begab er sich mit seinem Hund ins Freie und setzte den Notruf ab. Der Löschzug Voerde, der Freiwilligen Feuerwehr Voerde, rückte daraufhin mit 23 Einsatzkräften aus. Einsatzleiter Mirko Gürtler fand in der Garage eine brennende Deckenvertäfelung vor. Ein Trupp unter Atemschutz lösche das Feuer mittels C-Rohr. Mit einer Wärmebildkamera wurde anschließend nach Glutnestern in der Deckenverkleidung gesucht. Der Einsatz war nach einer knappen Stunde beendet. Die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest. Wieder einmal hat ein Rauchwarnmelder geholfen, größeren Schaden zu verhindern.

