Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Bootsbrand auf dem Rhein bei Götterswickerham

Bild-Infos

Download

Voerde - Götterswickerham (ots)

Am Montag, dem 29. Juni 2020 wurde die Feuerwehr Voerde gegen 12 Uhr mittags zur Rheinpromenade im Ortsteil Götterswickerham mit dem Alarmstichwort "Bootsbrand" alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit den Einheiten Löhnen, Möllen, Friedrichsfeld und Spellen aus, hinzu kamen die beiden Mehrzweckboote der Feuerwehr Voerde.

Im Motorraum eines Sportbootes hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben, die die drei erwachsenen Personen und zwei Kinder zur Flucht vom Schiff veranlasste. Die Feuerwehr drang in den verrauchten Motorraum ein und lüftete diesen. Das zunächst manövrierunfähige Schiff wurde mit dem Mehrzweckboot der Einheit Friedrichsfeld zu einem Anlegerplatz in der Nähe geschleppt, wo es in die Obhut des Eigentümers übergeben wurde.

Neben der Feuerwehr Voerde war auch die Wasserschutzpolizei und der Rettungsdienst der Feuerwehr Wesel vor Ort. Die zunächst alarmierten Feuerlöschboote aus Wesel und Duisburg konnten die Anfahrt abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Voerde

Pressestelle

Dirk Preuten

Telefon: +49 176 20137616

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-voerde.de

http://www.feuerwehr-voerde.de

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell