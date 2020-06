Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Feuerwehr Voerde wässert wieder öffentliche Grünanlagen

Voerde (Ndrrh.) (ots)

Bereits im vergangenen Jahr hat die Feuerwehr Voerde während der Sommermonate die öffentlichen Grünanlagen regelmässig gewässert und auch in diesem Jahr hat die Verwaltung der Stadt frühzeitig darum gebeten, diese Aufgabe erneut zu übernehmen.

Ab Juni werden daher alle Einheiten im Stadtgebiet im wöchentlichen Wechsel unterschiedliche Routen befahren um Pflanzen, Bäume und Sträucher regelmässig mit Wasser zu versorgen.

"Dankbar bin ich für Jeden, der auch diesen Dienst freiwillig und ehrenamtlich übernimmt", fasst Michael Bruckhausen (Stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Voerde) den gut zweistündigen Sonderdienst zusammen, der gleichzeitig in allen Einheiten im Stadtgebiet erstmals am 2. Juni durchgeführt wurde. Wie nahezu alle Feuerwehren im Kreis Wesel ist auch die Feuerwehr Voerde eine reine Freiwillige Feuerwehr, die ausschliesslich über ehrenamtlich tätige Kräfte aktiv ist. "Für unsere Kameraden hiess das im Regelfall heute: nach der Arbeit ab zur Feuerwehr und Grünanlagen wässern. Gegessen wird später" so Michael Bruckhausen weiter.

Derzeit zählt die Feuerwehr Voerde 200 ehrenamtlich Aktive, verteilt auf 5 Einheiten im Stadtgebiet und nur ein Teil der gesamten Mensch- & Maschinenstärke war gestern und wird in Zukunft bei der Bewässerung eingesetzt. Sollte es zu einem Realeinsatz währenddessen kommen, werden die Bewässerungsarbeiten sofort abgebrochen und die Kameraden rücken zu ihrer eigentlichen Aufgabe aus, denn auch hier sind die Kameraden jederzeit und sofort bei einem Hilferuf einsatzbereit.

In einigen Strassenzügen kann es durch die Bewässerungsarbeiten etwas eng werden - die Feuerwehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um entsprechende Nachsicht und ferner, etwaige kurzfristigen Hindernisse zu entschuldigen. Aufgrund der regulären Berufstätigkeit der Einsatzkräfte werden die Arbeiten über den Sommer hinweg in den Abendstunden zwischen 18 und etwa 21 Uhr durchgeführt.

