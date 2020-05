FW Voerde: Kellerbrand in Voerde

Feuerwehr Voerde

Die Feuerwehreinheiten Voerde und Friedrichsfeld sind am Dienstagmorgen, um 08:04 zu einem Kellerbrand an der Barbarastraße gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einheiten drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Kellergeschoss. Die Bewohner des 6 Familienhauses hatten sich bereits, bis auf eine Familie im 2. OG, ins Freie retten können. Die Einsatzkräfte wiesen die noch verbliebenen Bewohner im 2. OG an, in der Wohnung zu bleiben, da das Treppenhaus nicht mehr begangen werden konnte. Ein Trupp unter Umluft unabhängigen Atemschutz drang in den Keller zum Brandherd vor und löschte das Feuer. In Brand geraten war eine Elektroinstallation an der Kellerdecke, der auf eine Styropor-Verkleidung übergegriffen hatte. Vor Ort waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst. Der ebenfalls herbeigerufene Elektroversorger trennte das Haus vorsorglich von der Stomzufuhr. Nachdem mittels Hochleistungslüfter der Treppenraum und der Keller gelüftet waren, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Ursache für die Brandentstehung sowie die Höhe des entstanden Sachschaden werden derzeit untersucht. Zum Glück kamen weder durch Brandrauch noch Feuer Personen zu Schaden. Gegen 09:15 Uhr war der Einsatz für die Einheiten Voerde und Friedrichsfeld beendet.

