Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Baum drohte auf die Straße zu stürzen

Voerde (ots)

Tief DRAGI sorgte am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, für einen sturmbedingten Feuerwehreinsatz. Die Einheit Friedrichsfeld wurde zusammen mit der Drehleiter aus Voerde zur Poststraße gerufen. Starke Windböen hatten einer Tanne derart zugesetzt, dass sie auf die Straße zu stürzen drohte. Die Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich ab. Via Drehleiter wurde dann ein Seilzug an den Baum angeschlagen um den Baum in eine gezielte Richtung Fällen zu können. Mittels Kettensäge wurde dann das Hindernis beseitigt. Nachdem die Baumreste vom Gehweg und Straße geräumt waren, konnten die Einsatzkräfte gegen 18:30 Uhr wieder einrücken.

