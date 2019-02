FW Voerde: Verkehrsunfall in Voerde Mehrum

Feuerwehr Voerde

Die Feuerwehreinheit Löhnen und der Löschzug Voerde wurden am Samstagvormittag, gegen 10:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" lautete die Einsatzmeldung. Ein Ford eco Sport war bei einem Überholmanöver eines Traktors mit Anhänger von der Straße abgekommen und nach ca. 35 Metern auf einer Wiese zum Stehen gekommen. Als Einsatzleiter Marcus Rissel von der Feuerwehr Einheit Löhnen am Ort des Geschehens an der Schulstraße in Höhe der Ettwigstraße eintraf, konnte er insoweit Entwarnung geben, als dass offensichtlich keine Person im Unfallfahrzeug eingeklemmt war. Daraufhin konnte der Löschzug Voerde die Einsatzfahrt abbrechen. Die Einsatzkräfte versorgten die Fahrerin des Unfallfahrzeuges und sicherten die Unfallstelle. Der Beifahrer war offensichtlich unverletzt und konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Der Rettungsdienst, der kurz darauf am Unfallort eintraf, legte der Fahrerin einen Stifneck zur Stabilisierung der Halswirbelsäule an und verbrachte dann die Fahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Für die 25 Einsatzkräfte der Feuerwehreinheit Löhnen war der Einsatz nach ca. 45 Minuten beendet.

