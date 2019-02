Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Dachstuhlbrand in Spellen

Bild-Infos

Download

Voerde (ots)

Dachstuhlbrand in Spellen Um 18:54 Uhr wurde der Löschzug Spellen und die Drehleiter aus Voerde zu einem Zimmerbrand in Spellen an der Friedrich Wilhelm Str. alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie einen Dachstuhlbrand in voller Ausdehnung vor. Einsatzleiter Dirk Bosserhoff lies umgehend die Einheiten Friedrichsfeld und Voerde nachalarmieren. Zum Glück konnte sich die Bewohnerin der Brandwohnung selbst ins Freie retten. Der Brand wurde von den Einsatzkräften mit 3 C- Rohren im Innenangriff und einem Wenderohr über die Drehleiter bekämpft. Parallel wurden die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses von der Feuerwehr evakuiert. Um restliche Glutnester ablöschen zu können, wurde die Dachhaut via Drehleiter geöffnet. Die Brandwohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Mieterin wurde bei Bekannten untergebracht. Für die 40 Einsatzkräfte war der Einsatz gegen 21:15 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Voerde

Pressestelle

Detlef Berlin

Telefon: +49 157 5731 8967

E-Mail: detlef.berlin@feuerwehr-voerde.de

http://www.feuerwehr-voerde.de

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell