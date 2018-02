FW Voerde: Nächtlicher Brand in einem Anbau eines Bauernhauses im Voerder Ortsteil Spellen

Voerde - Spellen (ots) - Um kurz nach halb zwei Uhr in der Nacht am Samstag, dem 24. Februar 2018 wurden die Einheiten Spellen und Friedrichsfeld zusammen mit der Drehleiter und dem Einsatzleitwagen zu einem gemeldeten Feuer in einem unbewohnten Anbau eines Bauernhauses auf der Hufstrasse im Ortsteil Spellen gerufen.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine massive Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Anbaus wahrgenommen werden, woraufhin unmittelbar ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz in das Obergeschoss zur Bekämpfung des Feuers geschickt worden war. Die Anwohner des Bauernhauses hatten bereits mit Gartenschläuchen erste Versuche unternommen das Feuer zu löschen, diese waren aber ohne Wirkung geblieben.

Auf einer Fläche von etwa 2m x 2m hatten sich die Flammen im Obergeschoss bereits durch die Dachhaut durchgebrannt, so daß nach dem ablöschen des eigentlichen Brandherdes durch zwei weitere Trupps weiträumig Dachpfannen abgenommen werden mussten um mittels Wärmebildkamera weitere Glutnester zu finden.

