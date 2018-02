FW Voerde: Schwerer Verkehrsunfall auf der Rahmstraße

1 weiterer Medieninhalt

Mit einem Hydraulikzylinder wurde das Dach aufgedrückt Bild-Infos Download

Voerde (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall sind am Samstagmittag gegen 13:15 die Löschzüge Möllen und Voerde alarmiert worden. Zwei PKW waren auf der Kuppe der Bahnüberführung auf der Rahmstraße, frontal ineinander gefahren. Dabei wurden beide Fahrzeugführer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Mit schwerem Rettungsgerät gelang es den Einsatzkräften die Fahrzeugführer, ein junger Mann und eine junge Frau, zu befreien. Die Frau erlitt beim Unfall so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen werden musste. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Dinslaken gebracht. Für die 35 Einsatzkräfte, der beiden eingesetzten Voerder Löschzüge, war der Einsatz gegen 15:30 beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

