FW Niederzier: Schuppenbrand greift auf Mehrfamilienhaus über, mehrere Personen durch Feuerwehr gerettet. Zweiter Brand parallel in unmittelbarer Nähe

Am frühen Montagmorgen wurde zunächst der Löschzug 2 der Feuerwehr Niederzier zu einem brennenden Schuppen an einem Wohnhaus in Oberzier alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten vor Ort wurde festgestellt, dass das Feuer bereits auf Wohnhaus übergegriffen hatte und die vordere Außenfassade sowie große Teile der obersten Etage bereits in Vollbrand standen. Daraufhin wurde für die Feuerwehr Niederzier, mit dem Stichwort Wohnhausbrand, Vollalarm ausgelöst. Während des anrücken der ersten Löschgruppen wurde ein weiteres Feuer auf einer Baustelle in unmittelbarer Nähe der ersten Einsatzstelle ausgemacht. Hierzu musste eine Einheit direkt zur Erkundung und Brandbekämpfung vom Wohnhausbrand zunächst abgezogen werden. An dieser zweiten Einsatzstelle wurde eine brennende Baustellentoilette gelöscht. Durch diesen Brand wurden neben der Toilette auch ein Bauwagen sowie ein Werbeplakat beschädigt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte hier ein größerer Schaden am Bauwagen verhindert werden. Parallel dazu wurde an der ersten Einsatzstelle, dem brennenden Wohnhaus, die Menschenrettung über tragbare Leitern sowie der Teleskopmastbühne des Feuerschutztechnischen Zentrum (FTZ) des Kreises Düren durchgeführt. Hier wurden insgesamt sieben Personen, darunter auch ein Kleinkind, durch die Feuerwehr gerettet. Alle Hausbewohner, sowie zwei Feuerwehrleute die sich bei den Rettungsarbeiten leicht verletzt hatten, wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Brandbekämpfung erfolgte von mehreren Seiten des Gebäudes. Hier waren neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Niederzier und des FTZ Kreis Düren auch die Drehleiter der Feuerwehr der Stadt Jülich im Einsatz. Während der gesamten Einsatzdauer kam es im Bereich Schulstraße, Forstweg zu Verkehrseinschränkungen. Der Brand war nach ca. zweieinhalb Stunden vollständig gelöscht. Die Einsatzstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt und die Brandursachenermittlung aufgenommen. Angaben zur genauen Brandursache entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Düren.

